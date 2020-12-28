Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri, Elbistan'da Ceyhan Nehri'nin kaynağındaki Pınarbaşı göletinde havalı tüfekle yasadışı ördek avı yapıldığı üzerine harekete geçti.

2 BİN TL CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri ile birlikte gölet çevresinde araştırma yapan görevliler, bir şahsın havalı tüfekle avlandığını tespit etti. Yapılan incelemede, şahsın bir ördeği vurduğu belirlendi. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 2 bin TL idari para cezası kesildi.

Şahsın kullandığı tüfek ve avladığı ördeğe el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı