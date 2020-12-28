Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu
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Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu

28.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:36
Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde havalı tüfekle ördek avlayan şahsa, silahına el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri, Elbistan'da Ceyhan Nehri'nin kaynağındaki Pınarbaşı göletinde havalı tüfekle yasadışı ördek avı yapıldığı üzerine harekete geçti.

Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu

2 BİN TL CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri ile birlikte gölet çevresinde araştırma yapan görevliler, bir şahsın havalı tüfekle avlandığını tespit etti. Yapılan incelemede, şahsın bir ördeği vurduğu belirlendi. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 2 bin TL idari para cezası kesildi.

Şahsın kullandığı tüfek ve avladığı ördeğe el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
OYSA: ceza az yeterince caydırıcı değil
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500
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