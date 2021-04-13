Öpüşünce oruç bozulur mu? Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Eşler birbirini öperse oruç bozulur mu?
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Öpüşünce oruç bozulur mu? Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Eşler birbirini öperse oruç bozulur mu?

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Öpüşünce oruç bozulur mu? Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Eşler birbirini öperse oruç bozulur mu?

Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kaldı. Ramazan ayında en çok aranan konular arasında orucu bozan şeyler yer alıyor. Oruç hakkında merak edilenler konulardan biri ise Öpmek orucu bozar mı? sorusu yer alıyor. Peki, yanaktan öpmek orucu bozar mı? Öpüşünce oruç bozulur mu? Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Eşler birbirini öperse oruç bozulur mu?

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Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kaldı. Ramazan ayında en çok aranan konular arasında orucu bozan şeyler yer alıyor. Oruç hakkında merak edilenler konulardan biri ise Öpmek orucu bozar mı? sorusu yer alıyor. Peki, yanaktan öpmek orucu bozar mı? Öpüşünce oruç bozulur mu? Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Eşler birbirini öperse oruç bozulur mu? İşte detaylar haberimizde…

ÖPÜŞÜNCE ORUÇ BOZULUR MU?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazan'da oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

ORUÇLUYKEN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazan'da oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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