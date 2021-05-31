Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı
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Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şimdilerde eşiyle Bodrum'da tatil yapan Beren Saat, sosyal medya hesabından Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Eşiyle peş peşe fotoğraflarını paylaşan oyuncu, "Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Beren Saat, sanatçı eşi Kenan Doğulu ile Bodrum'da tatil yapıyor. Eşiyle arasındaki sorunları çözen ve mutlu bir evliliği olan Saat, Doğulu'nun doğum gününde adeta aşkını haykırdı.

"BANA HAYIR DEMEYİŞLERİNİ ÇOK SEVDİM"

5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Kenan Doğulu ile romantik pozlarını paylaşan oyuncu, "Serenat'ın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mi? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man'e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş Jazz festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana 'hayır' demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun"

Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını ilan etti

İşte Beren Saat'in paylaştığı fotoğraflar...

Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını ilan etti
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını ilan etti
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını ilan etti
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını ilan etti
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını ilan etti
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını ilan etti
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı - Haberler Magazin
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