Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı

Şimdilerde eşiyle Bodrum'da tatil yapan Beren Saat, sosyal medya hesabından Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Eşiyle peş peşe fotoğraflarını paylaşan oyuncu, "Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.