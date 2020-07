Opus Zero Filmi Opus Zero filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Opus Zero filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Paul isimli bir müzikolog Norveçli bir bestecinin senfonisi üzerine çalışırken kendini Meksika’daki bir köyde kaybolan bir kadının başına gelenleri çözmeye çalışırken bulur. Yönetmen: Daniel Graham Senaryo: Daniel Graham Oyuncular: Willem Dafoe, Andrés Almeida, Carlos Aragón, Irene Azuela, Cassandra Ciangherotti, Noé Hernández, Brontis Jodorowsky, José Concepción Macías , Valentina Manzini, Leonardo Ortizgris, Antonio Zúñiga Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: Opus Zero Yapımcı Firma: Piano Film Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: Almanya, Meksika Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca Filmin Süresi: 84 dk. Dağıtıcı Firma: Piano Film Vizyon Tarihi: 09.08.2019 Opus Zero Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com