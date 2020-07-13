Opus Zero Filmi
Opus Zero filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Opus Zero filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Paul isimli bir müzikolog Norveçli bir bestecinin senfonisi üzerine çalışırken kendini Meksika’daki bir köyde kaybolan bir kadının başına gelenleri çözmeye çalışırken bulur.
Yönetmen: Daniel Graham
Senaryo: Daniel Graham
Oyuncular: Willem Dafoe, Andrés Almeida, Carlos Aragón, Irene Azuela, Cassandra Ciangherotti, Noé Hernández, Brontis Jodorowsky, José Concepción Macías , Valentina Manzini, Leonardo Ortizgris, Antonio Zúñiga
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Opus Zero
Yapımcı Firma: Piano Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya, Meksika
Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: Piano Film
Vizyon Tarihi: 09.08.2019
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Kaynak: InterSinema.com