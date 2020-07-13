Opus Zero Filmi
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Opus Zero Filmi

Opus Zero filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Opus Zero filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Opus Zero Filmi
13.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:58

Paul isimli bir müzikolog Norveçli bir bestecinin senfonisi üzerine çalışırken kendini Meksika’daki bir köyde kaybolan bir kadının başına gelenleri çözmeye çalışırken bulur.

Yönetmen: Daniel Graham

Senaryo: Daniel Graham

Oyuncular: Willem Dafoe, Andrés Almeida, Carlos Aragón, Irene Azuela, Cassandra Ciangherotti, Noé Hernández, Brontis Jodorowsky, José Concepción Macías , Valentina Manzini, Leonardo Ortizgris, Antonio Zúñiga

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Opus Zero

Yapımcı Firma: Piano Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya, Meksika

Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca

Filmin Süresi: 84 dk.

Dağıtıcı Firma: Piano Film

Vizyon Tarihi: 09.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com

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