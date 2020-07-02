Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
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Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı

Optimar Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan son anket sonuçlarına göre; AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 51.55 olarak ölçüldü. CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarındaki düşüş ise dikkat çekti.

02.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:16

Optimar Araştırma Şirketi, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranlarındaki artış ise dikkat çekti.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Optimar, son seçim anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Vatandaşların çoğunluğunun verdiği cevap ise AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 41.45, MHP'nin oy oranı ise 10.1 olarak ölçüldü. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 51.55 oldu.

OPTİMAR'IN ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI

AK PARTİ - 41.45

CHP - 22.9

MHP - 10.1

HDP - 10.5

İYİ PARTİ - 8.5

GELECEK PARTİSİ - 1.3

DEVA PARTİSİ - 1.3

HÜDA-PAR - 0.3

VATAN PARTİSİ - 0.15

YENİ KURULAN PARTİLER BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Anket sonuçlarına göre Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi, yüzde 1 dolaylarından yukarıya çıkmayı başaramadı.

İki partinin toplam oy oranı yüzde 2.3'ü geçemedi.

TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI KİM ÇÖZER

Ankette, "Türkiye'nin en büyük sorunlarını hangi parti çözebilir?" sorusuna gelen yanıtlar ise şöyle sıralandı:

AK PARTİ - 50.5

CHP - 23.3

HDP - 8.2

İYİ PARTİ - 7

MHP - 4.8

DİĞER - 2.7

DEVA PARTİSİ - 1.5

GELECEK PARTİSİ - 0.9

VATAN PARTİSİ - 0.5

SAADET PARTİSİ - 0.3

YENİDEN REFAH PARTİSİ - 0.2

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ - 0.1

Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı

Manşet

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