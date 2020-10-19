Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi

Optimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre AK Parti yüzde 41,4 ile zirvede tutunurken, barajı sadece 3 parti geçebildi. Önceki anketlerde barajı geçen İYİ Parti'nin oyunun düşmesi dikkat çekti.