Optikçiler açık mı 2021? Nöbetçi optikçiler saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında optikçiler açık mı?
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Optikçiler açık mı 2021? Nöbetçi optikçiler saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında optikçiler açık mı?

Optikçiler açık mı 2021? Nöbetçi optikçiler saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında optikçiler açık mı?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili "Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi. Peki, Optikçiler açık mı 2021? Nöbetçi optikçiler saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında optikçiler açık mı?

Türkiye'de 29 Nisan Perşembe akşamı başlatılan tam kapanma süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili "Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi. Tam kapanmada gözlükçüler açık mı? Yasaklarda optikçiler çalışıyor mu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

OPTİKÇİLER AÇIK MI?

Buna göre, tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler) müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilecek.

Göz hekimlerince düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması için valilikler/kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesesinin açık olması sağlanacak.

Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları, valilik/kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte "çalışma izni görev belgesi" formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerine ibraz etmek, ikametle iş yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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