Oppo Watch, Uygun Fiyatı ile Çin'de Satışa Çıktı Oppo, 6 Mart'ta ilk akıllı saatini tanıtmıştı. Özel işletim sistemi, EKG sensörü ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Oppo Watch, Çin'de satışa sunuldu.

Oppo, 6 Mart'ta ilk akıllı saatini tanıtmıştı. Özel işletim sistemi, EKG sensörü ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Oppo Watch, Çin'de satışa sunuldu.

Oppo Watch Mart ayının başında Find X2 serisi ile birlikte tanıtılmıştı. Oppo Watch 41 mm versiyonu 215 dolar, 46 mm versiyonu 290 dolar fiyat etiketiyle ilk olarak Çin'de satışa çıktı. Şirket yöneticisi, Oppo Watch'un Çin dışında pazarlara da geleceğinin sözünü verdi ancak LTE modeli sadece eSIM desteği sunan operatörlere verilecek.

Oppo Watch özelliklerini hatırlatacak olursak, Saat 1.6 inç veya 1.9 inç kare formunda AMOLED ekranla geliyor. Alüminyum kasanın yan tarafında iki tuş bulunuyor. Lastik kayışlarla gelen saate Snapdragon Wear 2500 işlemci, 8GB RAM güç veriyor. eSIM yuvasının bulunduğu ekleyelim.

Oppo Watch ile birlikte Oppo Find X2 Pro amiral gemisi telefonun özel Lamborghini versiyonu satışa sunuldu. Aventador SVJ Roadster'ı temel alan tasarıma sahip olan telefon, 12GB RAM ve 512GB depolama ile geliyor. Oppo'nun TWS kulaklıkları, SuperVOOC destekleyen araç şarj cihazı, 65W şarj cihazı içeren özel kutusunda geliyor. Telefonun fiyatı 1900 dolar. Oppo Find X Lamborghini saniyeler içerisinde satılmıştı, bu versiyon da satılacaktır.