Oppo, MWC'de Ekrana Gömülü Ön Kamerası Olan Bir Telefon Tanıtacak (Video)

Akıllı telefon sektöründeki gelişmeler son aylarda iyiden iyiye hızlandı. Akıllı telefon üreticileri, pek çok yeni özelliği akıllı telefonlarına entegre etmeye başladılar ve piyasadaki konumlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Çok yıllık şirketlerin yanı sıra piyasaya son yıllarda girmiş akıllı telefon üreticileri de ilginç çıkışlar yapıyorlar. Bu kez etkili bir çıkış Oppo'dan geldi. Çinli akıllı telefon üreticilerinden olan Oppo, 26 Haziran'da başlayacak olan Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi) kapsamında yeni modellerini tanıtacak. Bu kapsamda Oppo, yeni modelleriyle ilgili bir reklam videosu hazırladı. Hazırlanan video sadece 15 saniyeydi ancak Oppo'nun yeni teknolojileriyle ilgili büyük detaylar içeriyordu.

Bu 15 saniyelik tanıtım videosunun en dikkat çekici bölümü son kısımda bulunuyor. Oppo bu tanıtım videosunun sonunda ekranın altında gömülü olarak bulunan bir ön kamerayı gösteriyor. Bu ön kamera teknolojisi, daha önce Samsung tarafından da dillendirilmişti ancak teknolojiyi gerçek bir modelin içinde ilk kez Oppo bizlere göstermiş oldu.

Dilerseniz bu tanıtım videosuna bakalım;

Bu video ile birlikte Oppo'nun yeni kamera teknolojisini MWC'de göstereceği kesinleşmiş oldu. Oppo'nun söz konusu teknoloji ile nasıl bir kalite vadettiği ve bu kameranın akıllı telefon sektöründe nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.