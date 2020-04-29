Oppo Find X2 Türkiye'de! İşte Özellikleri ve Fiyatı Oppo, en güçlü Snapdragon işlemcisi 865'i kullanan, QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip, 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada şarj edilebilen amiral gemisi modeli Find X2'yi bugün gerçekleştirdiği bir online lansman ile Türkiye'de tanıttı.

Oppo, en güçlü Snapdragon işlemcisi 865'i kullanan, QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip, 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada şarj edilebilen amiral gemisi modeli Find X2'yi bugün gerçekleştirdiği bir online lansman ile Türkiye'de tanıttı. Gelin hep beraber Oppo Find X2 özelliklerine ve Türkiye fiyatına yakından bakalım.

Oppo Find X2 Türkiye Lansmanı Gerçekleşti!

Oppo Find X2, 6.7 inçlik ekran ile gelmekte. Bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Cihaz gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. 12GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Oppo Find X2'nin arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48MP Geniş Açılı Kamera, 12MP Ultra Geniş Açılı Kamera, 13MP Telefoto Kamera. Find X2 modeli, 4K 60fps video çekimini desteklemekle birlikte aynı zamanda Canlı HDR video kaydını da destekliyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP'lik kamera sensörü bulunmakta.

Akıllı telefon 4.200 mAh bataryadan beslenmekte ve 65 Watt hızlı şarj teknolojisine sahip. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefon 38 dakikada tam şarj olabiliyor. Lansmana özel, Oppo Find X2'nin Türkiye'de tavsiye edilen internet satış fiyatı 9.999,00 TL olacak.

Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünü yaptığı lansman etkinliğinde Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şunları söyledi:

"Konuştuğumuz mükemmelliği en iyi şekilde gösteren Find X2'de en güçlü Snapdragon işlemcisi olan 865'i kullanıyoruz. Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte gelen 3'lü kamera sistemi ile çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada telefonu tamamen şarj edebilirsiniz. En önemlisi ise QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Ultra Görüş Ekranı ile film izleyip oyun oynamaktan büyük keyif alacaksınız."