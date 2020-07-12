Operasyondan dönen Mehmetçik ve PÖH'ü kurban keserek karşıladılar
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Operasyondan dönen Mehmetçik ve PÖH'ü kurban keserek karşıladılar

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde vatandaşlar, terör operasyonundan dönen Mehmetçik ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerini kurban keserek Türk bayraklarıyla karşıladı.

12.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:06

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde vatandaşlar, terör operasyonundan dönen Mehmetçik ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerini kurban keserek Türk bayraklarıyla karşıladı.

Şenkayalı vatandaşlar, bir süre önce iç güvenlik operasyonları kapsamında ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyondan dönen Mehmetçik ve PÖH ekiplerini karşılamak için Akşar Mahallesi'nde toplandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla güvenlik güçlerinin görevden dönüşünü bekleyen vatandaşlar, "kahrolsun PKK" sloganı atarak ilçeye konvoylarla giriş yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve PÖH ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.

Zırhlı araçların geçişinde çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Mehmetçik ve polislere selam verdi.

Görevden dönen güvenlik güçlerinin kurban keserek karşılayan vatandaşlar, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına kadar onlara eşlik etti.

Olay

Şenkaya'da 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatılmış, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.

Bugün devam eden operasyonda JÖH ve PÖH unsurlarınca "Deniz" kod adlı Ender Yalçın ile gri kategoride aranan "Sipan" kod adlı Adem Çallar sağ ele geçirilmişti.

Operasyondan dönen Mehmetçik ve PÖH'ü kurban keserek karşıladılar

Kaynak: AA

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