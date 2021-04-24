Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya yönelik hava destekli kara harekatı başlattı. Bölge havadan ve karadan ateş altına alınırken Milli Savunma Bakanlığı komandolar için hazırlanan ve tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiğini bildirdi. Havadan ve karadan hedeflerin vurulduğu operasyonda kara harekatı da yürütülüyor. Öte yandan Özel Kuvvetlerin de Metina bölgesine helikopterlerle indirildiği belirtildi. Özel Kuvvetlere Atak helikopterleri ve SİHA'lar destek veriyor.

"KAHRAMAN KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA"

Milli Savunma Bakanlığı ise operasyon devam ederken, komandolar için hazırlanan videoyu sosyal medya üzerinden yeniden paylaştı. MSB, tüyleri diken diken eden paylaşımına, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta!" notunu düştü.

Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT SIĞINAK VE MAĞARALAR VURULUYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları operasyonu Harekat Merkezi'nden takip ediyor. Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insan hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephane olarak kullanılan mağaralar vuruluyor.

Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı
Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor
Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Aykut Kocaman Abdullah Avcı Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 16:00:15. #1.14#

title