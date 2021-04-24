Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya yönelik hava destekli kara harekatı başlattı. Bölge havadan ve karadan ateş altına alınırken Milli Savunma Bakanlığı komandolar için hazırlanan ve tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiğini bildirdi. Havadan ve karadan hedeflerin vurulduğu operasyonda kara harekatı da yürütülüyor. Öte yandan Özel Kuvvetlerin de Metina bölgesine helikopterlerle indirildiği belirtildi. Özel Kuvvetlere Atak helikopterleri ve SİHA'lar destek veriyor.

"KAHRAMAN KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA"

Milli Savunma Bakanlığı ise operasyon devam ederken, komandolar için hazırlanan videoyu sosyal medya üzerinden yeniden paylaştı. MSB, tüyleri diken diken eden paylaşımına, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta!" notunu düştü.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT SIĞINAK VE MAĞARALAR VURULUYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları operasyonu Harekat Merkezi'nden takip ediyor. Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insan hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephane olarak kullanılan mağaralar vuruluyor.