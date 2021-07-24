Operasyon 41 yarışmacıları kimler? Operasyon 41 ne zaman? Operasyon 41 nerede çekiliyor?
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Operasyon 41 yarışmacıları kimler? Operasyon 41 ne zaman? Operasyon 41 nerede çekiliyor?

Operasyon 41 yarışmacıları kimler? Operasyon 41 ne zaman? Operasyon 41 nerede çekiliyor?
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KANAL D'nin sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu'nun üstlendiği yeni yarışma programı "Operasyon 41" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Peki, Operasyon 41 yarışmacıları kimler? Operasyon 41 nerede çekiliyor? Operasyon 41 sunucusu kimdir?

KANAL D'nin sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu'nun üstlendiği yeni yarışma programı "Operasyon 41" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 10'ar kişilik iki timin mücadele edeceği program 4 Temmuz Pazar günü başlayacak. Peki, Operasyon 41 yarışmacıları kimler? Operasyon 41 nerede çekiliyor?

OPERASYON 41 YARIŞMACILARI

Yüzme dalında 17 Türkiye birinciliği bulunan MerveTaneli yarışmada yer alacak. MMA şampiyonu Kübra Gölcü de "Operasyon 41"de. Özhan Demirel , Fatma Bayındır, Özgür İçöz, Burak Arslan.

OPERASYON 41 KONUSU NEDİR?

'YOK EDİCİ' VE 'KÖTÜLER'LE MÜCADELE EDECEKLER Takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem "Yok Edici" ve "Kötüler" olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler de var. Yüzücü Merve Taneli, model Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü de "Operasyon 41"de mücadele edecek.

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