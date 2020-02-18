Opera kavşağı'nda asfalt çalışması başladı
Otogar-Opera-Kumlubel ve Çarşı-Opera-Kumlubel hattının merkez noktası olan ve bu hatların kavşak görevini görecek Hasan Polatkan Caddesi ile Gazi Yakup Satar Caddesi kesiminde, tamamlanan makas bağlantılarının ardından sıcak asfalt çalışmaları başladı.
Kent içi ulaşıma büyük bir yatırım yaparak tramvay ağını Kumlubel Mahallesi'ne kadar uzatan Büyükşehir Belediyesi, bu hatlarda çalışmalara devam ediyor.
Çalışmaların önemli bir noktası olan Opera kavşağında da makas çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin uygun hava koşullarının oluşmasıyla birlikte sıcak asfalt serimine başladığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, caddenin kapalı olan kısmını trafiğe açmak istediklerini belirttiler.