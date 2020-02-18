Opera kavşağı'nda asfalt çalışması başladı

18.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:59

Kent içi ulaşıma büyük bir yatırım yaparak tramvay ağını Kumlubel Mahallesi'ne kadar uzatan Büyükşehir Belediyesi, bu hatlarda çalışmalara devam ediyor.

Çalışmaların önemli bir noktası olan Opera kavşağında da makas çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin uygun hava koşullarının oluşmasıyla birlikte sıcak asfalt serimine başladığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, caddenin kapalı olan kısmını trafiğe açmak istediklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler