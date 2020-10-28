Op.Dr. Furkan Şengöz'den burun estetiği ameliyatının sağlığa 10 önemli faydası

Burun estetiği ameliyatının sağlığa 10 önemli faydasını anlatan Op.Dr. Furkan Şengöz, "Burun estetiği yani rinoplasti, uygun hasta seçimi ve doğru işlem ile yapıldığında sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli kazanımları beraberinde getiriyor." dedi.

Burun estetiği ameliyatlarının estetik ve sosyal sonuçlarının ötesinde, sağlığa olan katkıları hakkında bilgi veren Op.Dr. Furkan Şengöz, "Burun estetiği ameliyatlarını sadece bir kozmetik işlem gözüyle değerlendirmeyip, sağlığa olan önemli katkıları sebebiyle hem burun dış görüntüsü, hem de burun içini bir bütün kabul ederek, ameliyatın bu holistik algoritma ile planlanması doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü burun birçok vazifesi olan çok yönlü bir organdır. Başarılı bir cerrahi işlem ile hastalarımızın hayat konforları artar" dedi.

Op.Dr. Furkan Şengöz burun estetiğinin genel sağlığa olan etkilerini 10 maddede özetleyerek, şunları söyledi:

1-Rahat nefes almanın dayanılmaz ferahlığı: Burun estetiği ameliyatının en önemli kazanımı, burundan doğal nefes almayı sağlamasıdır. Burun dışındaki göze hoş gelmeyen eğrilikler, içeride de hava yollarını kapatırlar. Ameliyatla hava pasajının düzeltilmesi, kişiye burun fizyolojisini geri sunar. Zira burun başta havayı nakletmesi yanında, alınan havayı ısıtıp nemlendirerek akciğerler için ideal kıvama getiren organdır.

2- Kendinizle daha barışık bir psikoloji: Kişinin kendisi ile daha barışık ve mutlu olmasını sağlayacak dahası aile hayatına olumlu katkıları olabilecek bir görüntüyü kim istemez ki? Bu durum hem iş hayatında hem de özel hayatında, kişiye getireceği olumlu psikolojik katkılar belki de bir nevi doğal bir antidepressan etkisi yaratacaktır.

3- Daha iyi koku alabilmek: Burun aynı zamanda koku yollarının ilk başlangıç organıdır.Beş duyunun en karmaşığı olan koku, en fazla gen ile kodlanan duyumuzdur ve halen anlaşılamamış birçok bilinç ve bilinçaltı davranışımızda anahtar rolleri olduğunu düşünüyoruz. Koku duyusunun geri kazanılması, kişiye hem sosyal, hem de yaşam kalitesi açısından pek çok olumlu katkılar sağlayacaktır.

4- Kalp ve damar sağlığına önemli katkıları vardır: Burundan iyi nefes alabilmenin, hem kalbimizin güzel çalışmasına, hem de kilo dengelemenin kontrolünde önemli katkılarının olduğu pek çok bilimsel çalışmada gösterilmiştir.

5- Sinüzitten ve orta kulak rahatsızlıklarına direnç kazanmak: Sinüsler, burun içerisine, orta kulakta geniz arkasına, yani burnun bittiği bölüme açılırlar. Dolayısıyla burun, bu organların tek dışarı açılan kapısıdır. Burun tıkanıklıklarında çok basit bir virüs enfeksiyonu ya da basınç değişiklikleri bile, sinüs ve orta kulağın kronik enfeksiyonlarına uzanan süreçlere neden olabiliyor. Dolayısıyla burnun rahat çalışmasıyla, sinüsler ve orta kulak, sorunlara karşı daha dirençli hale gelecektir.

6- Üst solunum yolları enfeksiyonlarının azalması: Bu durum, kışın daha az grip ve nezleye yakalanmamız anlamına gelir ki, burundan iyi nefes almanın çok önemli katkıları olacaktır. Doğal solunum yollarımızın ilk organı burundur, ama tıkalı ise mecburen ağızdan sıkça nefes almak zorunda kalırız. Böylece burnun ısıtma, süzme ve nemlendirme gibi vazifeleri yeterince çalışmaz. Bu da daha sık; farenjit, larenjit, bademcik iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıklarına, hatta bunların akciğerlerimize doğru ilerleyerek tehlikeli olabilecek alt solunum yollarımızda da birçok soruna neden olabilir. Burun estetiği ile birlikte yapılan burun kıkırdağı düzeltme, burun eti küçültme gibi işlemler, tüm üst ve alt solunum yollarımıza direnç kazandıracaktır.

7- Daha güzel bir ses: Bazı kişilerde doğuştan beri burun tıkanıklığı olması sonucu, halk arasında "genizden konuşma" denilen bir duruma neden olur. Ayrıca, burun tıkanıklığı durumlarında, ağızdan nefes almaya bağlı ısıtılmamış ve nemlenmemiş hava ses tellerini de sıkça tahriş edip, konuşma farklılıklarına neden olabilir. Burun estetiği yapılınca, burun pasajı açılır ve ses sorunları da buna bağlıysa normale döner.

8- Horlamaya son vermenin tüm aileye faydası olacaktır: Burun tıkanıklığı, başlıca horlama nedenidir. Horlama genelde erkeklerde görülmekle birlikte, 35 yaş sonrası kadınlarda da sıkılığı artan önemli bir sosyal sorundur. Horlayan kişinin gürültüsü bazen 80 DB gibi düzeylere çıkabilmekte ve hem çevresindekileri uykusuz bırakmakta, ayrıca işitme kayıpları yapabilmektedir. Fonksiyonel bir burun estetiği ameliyatı sonrasında, horlamanın düzeltilmesinin özellikle aile bireyleri açısından önemli kazanımı olacağı aşikardır.

9- Derin uyku ve zinde sabahlar: Bilindiği gibi uyku hem ruhsal hem bedensel dinlenme için en temel ihtiyacımız. Burundan rahat nefes alamayan bir kişi, gece sık sık uyanır ve derin uyku safhasına bir türlü ulaşamaz. Dolayısı ile sabah dinlenmiş olarak kalkamayacaktır. Toplumda erkeklerde %4, kadınlarda %2 oranında bulunan uykuda nefes durması, yani uyku apnesi oldukça yaygın ve sinsi bir durum olup, başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere, diğer vücut sistemlerinde de bozukluklara neden olabilen bir durumdur. Burundan rahat nefes alabilmek, hem uykuda nefes durmalarının sayısını oldukça azaltacak, hem de ileri evreli uyku apneli olgularda tek altın standart tedavi olan maske cihazı (CPAP) kullanımına çok önemli faydaları olacaktır.

10- Daha iyi fiziksel performans: Doğru nefes alma tekniği, burundan derin nefeslerin alınabilmesini gerektirir. Bu durum doğru egzersizler yapıldığından kişinin fiziksel direncine ve sportif performansına çok önemli katkılar sağlayacaktır.