Op. Dr. Fatih Kırar: Türkiye sağlık turizminde yükselen yıldız

Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Fatih Kırar, ülkemizin son yıllarda sağlık alanında önemli bir gelişme kaydettiğini ve bunun da sağlık turizmini olumlu etkilediğini söyledi. Bel ve boyun fıtığını Regresyon yöntemiyle ameliyatsız tedavi ederek adından sıklıkla bahsettiren Dr. Kırar, ülkemize 2019 yılında yaklaşık 700 binden yabancı misafirin tedavi olduğunu ve 1 milyar doların üzerinde bir katma değer sağladığına dikkat çekti. Bir sonraki yıl bu sayının Covid-19 salgınına rağmen iki katına yaklaştığını ifade eden Dr. Kırar, "2020'da 1 milyon 300 bin kişi tedavi için ülkemizi seçmiştir. Yine 2020'de sektörün ülke ekonomisine katkısı 2 milyar dolara yaklaşmıştır. Şehir hastaneleri ve modern kliniklerin her geçen gün arttığı ülkemizde bu sayıların 2021 ve önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini görüyoruz. Farklı ülkelerden gelerek hemen her branşta tedavi için ülkemizi tercih eden yabancılar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin tarihi ve turistik mekanlarını da ziyaret etme imkanı buluyorlar" dedi.

AMELİYATSIZ TEDAVİ SEÇENEĞİ

Ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Op. Dr. Fatih Kırar, bel ağrıları ve bel fıtığı hastalığının bütün dünyada en yaygın karşılaşılan sağlık sorunlarından birisi olduğunu söyledi. Hastaların tedavi için mutlaka uzman hekimden destek alması gerektiğini ifade eden Dr. Kırar, hastalığın kademelerinin olduğunu ve öncelikle bunun belirlenmesinin önemine işaret etti. Son aşamaya gelmeyen yani ameliyat noktasına gelmeyen hastaların son teknoloji ameliyatsız bel fıtığı tedavi yöntemleriyle yalnızca 15 dakikalık bir işlem sonrasında ağrılarından kurtulduğunu söyleyen Dr. Kırar, "Cerrahi müdahale son seçenek olarak uygulanmaktadır. Ancak hastalarımız bu noktaya gelmeden önce, yani hastalık ilk aşamadayken tedavi yolunu seçmelidir. Tedaviyi geciktirmemek çok önemli. Her vücutta, tanıya göre farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Dolayısıyla hastalarımız erken müdahale ile ve ameliyatsız yöntemle yapılan son teknoloji tedavilerle bel fıtığı ağrılarından kurtularak sağlığına kavuşmasını önemsiyoruz" dedi.

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