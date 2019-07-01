Onur Yürüyüşü birçok ilde valilik izin vermediği için yapılamadı: "Bu bir özgürlük mücadelesidir"

Türkiye'nin LGBTİQ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel, Queer +) Onur Haftası başladı. Her sene yapılan çağrıyla gönüllülerin hazırladığı etkinlikler, birçok ilde valilik izin vermediği için yapılamadı.

LGBTİ+ bireylerin haklarına dikkat çekmek için yapılan etkinlikler Ankara Barosu'nda kurumsal bir kimlik kazandı. Türkiye'de sadece Ankara ve İzmir barolarında kurulan LGBTİ+ Hakları Merkezleri, bireylerin özgürlükleri için mücadele ediyor. Euronews.com'da Görüntüle