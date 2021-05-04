Onur Hamzaoğlu kimdir? Onur Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli?

Türk halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanı hekim, bilim insanı ve akademisyen olan Onur Hamzaoğlu, Türkiye kamuoyunda özellikle Dilovası'nda yürüttüğü, sanayinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkisi konulu araştırmalarıyla tanınmıştır. Öğretmen bir anne babanın çocuğu olan Onur Hamzaoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Onur Hamzaoğlu kimdir? Onur Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanı hekim, bilim insanı ve akademisyen olan Onur Hamzaoğlu, Türkiye kamuoyunda özellikle Dilovası'nda yürüttüğü, sanayinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkisi konulu araştırmalarıyla tanınmıştır. Öğretmen bir anne babanın çocuğu olan Onur Hamzaoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Onur Hamzaoğlu kimdir? Onur Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ONUR HAMZAOĞLU KİMDİR?

Onur Hamzaoğlu 1961 yılında Ordu'da doğan Türk halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanı hekim, bilim insanı ve akademisyendir.

Hayatı

Öğretmen bir anne babanın çocuğudur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ni bitirdi, daha sonra halk sağlığı uzmanı oldu. Ardından Hacettepe Üniversitesi'nde epidemiyoloji alanında yan dal uzmanlığını tamamladı, GATA'da epidemiyoloji yardımcı doçentliği ve halk sağlığı doçentliği aldı. 2002-2016 yıllarında Kocaeli Üniversitesi'nde halk sağlığı profesörü olarak çalıştı. Çeşitli idari görevlerde bulundu.

Sanayi ile çevre sağlığı ilişkileri konusundaki bilimsel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası ödüller kazandı.

Türkiye kamuoyunda özellikle Dilovası'nda yürüttüğü, sanayinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkisi konulu araştırmalarıyla tanındı. Bölgede yeni doğan bebeklerin kakalarında ve anne sütünde ağır metal bulunduğunu açıklayan 'Endüstri yoğun bölgelerde yaşayanlarda ölüm nedenleri: Dilovası örneği' adlı araştırmasının ön sonuçlarını 2011 yılında kamuoyu ile paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman'ın, 'halkı galeyana getirdiği' iddiasıyla hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunması sonucunda soruşturmaya uğradı.

Hamzaoğlu, bu çalışması nedeniyle, asbestin öldürücü zararlarını ortaya koyduğu için yıllarca kovuşturulan ve bugünkü asbest yasaklamalarının öncüsü olan Amerikalı doktor Irving Selikoff'a atıfla "Türkiye'nin Selikoff'u" olarak adlandırılmaktadır.

Eylül 2016'da, Barış İçin Akademisyenler bildirisi imzacısı olması nedeniyle OHAL KHK'sı ile öğretim üyesi olduğu Kocaeli Üniversitesi'nden ihraç edildi.

Kasım 2016'da Halkların Demokratik Kongresi'nde Gülistan Kılıç Koçyiğit ile birlikte eş sözcülük görevini üstlendi.

4 Şubat 2018'de yapılan HDK basın açıklaması gerekçe gösterilerek 9 Şubat'ta gözaltına alındı, 17 Şubat'ta tutuklandı. Annesinin hastalığı nedeniyle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından 5 Nisan 2018'de serbest bırakılması talep edildi ancak Sulh Ceza Hakimi tarafından bu talep reddedildi. Saliha Hamzaoğlu 5 Mayıs'ta hayatını kaybetti, Onur Hamzaoğlu jandarma nezaretinde cenazeye katıldı.

Hamzaoğlu, 19 Temmuz'da, 5 ay sonra çıktığı ilk duruşmada tahliye oldu. 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek Afrin Harekâtına karşı yapılan açıklama nedeniyle yargılanan Hamzaoğlu savunmasında "Yaşananlar açıklamamızı doğruladı: Yüzlerce kişi öldü, kent merkezi yağmalandı ve Afrin Suriye iç savaşının bir parçası haline geldi. (...) Savaş, bir halk sağlığı sorunudur. Barış, insan olmanın, insan kalmanın gereğidir. Ben insan kalmak istiyorum, tüm dostlarım gibi. Şu sözleri alıntılayarak bitirmek istiyorum: 'Hakikati bulan, başkaları farklı düşünüyor diye, onu haykırmaktan çekiniyorsa, hem budaladır, hem de alçaktır.'" dedi.

Karaburun Bilim Kongresi düzenleyicilerinden birisi olup, aynı zamanda ihraç edilen Barış İçin Akademisyenler bildirisi imzacılarından oluşan Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) kurucularındadır.

Ödülleri

Green Prophet Çevre Kahramanı (Green Prophet's 11 Eco Heroes of 2011), 2011

Nusret H. Fişek Halk Sağlığı Ödülü, 2011

Elektrik Mühendisleri Odası Hasan Balıkçı Onur Ödülü, 2012

Türkiye Biyoetik Derneği Araştırma Etiği Ödülü

Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Ödülü

ONUR HAMZAOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Onur Hamzaoğlu 1961 doğumlu olup 60 yaşında ve Orduludur.