Onur Büyüktopçu'ya ikinci Seda Sayan darbesi

Seda Sayan, yine Onur Büyüktopçu'nun sunduğu yemek programının sunucusu oldu. İki yıl önce Büyüktopçu'nun sunduğu 'Yemekteyiz' programına geçen Sayan, bu defa Büyüktopçu'nun yer aldığı 'Gelinim Mutfakta' gelmesi ikiliyi karşı karşıya getirdi

Snob Magazin'in haberine göre;& ;Seda Sayan'ın Kanal D'de ekrana gelen 'Gelinim Mutfakta' programının sunacak olması ortaya ilginç bir tesadüfü çıkardı. Sayan, iki sene önce TV 8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının yüzü Onur Büyüktopçu'nun sunduğu projenin başına geçmişti. 'Gelinim Mutfakta'yı sunan Büyüktopçu'nun yerine yine Sayan'ın gelmesi, ikiliyi bir kez daha karşı karşıya getirdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin