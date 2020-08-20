Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden bıçakladı Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden bıçakladı Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesi veriyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi otomobiliyle önünü kestiği aracın sürücüsünü kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden bıçakladı

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesi veriyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi otomobiliyle önünü kestiği aracın sürücüsünü kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay ilçeye bağlı Pınarcık Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa G. idaresindeki 78 SH 981 olakalı otomobille daha önceden aralarında husumet bulunan Murat Çetin'in kullandığı 67 AAK 142 plakalı otomobilin önünü kesti. Hızlıca otomobile yaklaşan Mustafa G. elindeki bıçağı Murat Çetin'in kalbine saplayarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi devam ederken jandarma ekipleri kaçan zanlıyı olaydan bir süre yakalayarak gözaltına aldı.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA