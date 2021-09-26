Online derste kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren genci, sınıf arkadaşları ifşa etti

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde bir üniversitesi öğrencisi, pandemi nedeniyle Zoom üzerinde yapılan ders sırasında, kamerayı kapattığını düşünüp odasına gelen kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdi.

ARKADAŞLARI MESAJ ATARAK UYARDI

Öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği gören hoca gençleri uyarsa da ses kapalı olduğu için sesini duyuramadı. Arkadaşlarının mesaj yolu ile iletişime geçtiği genç, hemen kamerayı kapatıp elbiselerini tekrar giydikten sonra derse katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ İFŞA ETTİ

Derse katılan öğrenciyi hocası, "Sen ne yaptığını sanıyorsun, derse kız arkadaşını getiriyorsun" diyerek azarladı. Yaptığı hatanın farkına varan öğrenci, öğretmeninden ve arkadaşlarından özür diledi. Olaydan sonra okul yönetimi derste olanların kimseye söylenmemesi ve herhangi bir görüntü vb. dökümanın yayınlanmaması konusunda uyarı yaptı. Yönetimin uyarmasına rağmen, olay anına ait bir fotoğraf sosyal medya üzerinden yayınlanınca ülkede hararetli tartışmalar yaşandı.

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