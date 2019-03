Onlarında Gözyaşları Var Projesi Kara Kışa Rağmen Salon Doldurdu

Çiğdem Akın Defilesi ile başlayan programda Pınar Soykan ve Aycan Varış muhteşem bir defile show gösterisi yaptılar. Program Tuna Arman, Nilay Dorsa, Umut Akyürek, Hazal, Ayça ve Cem, Proje sorumlusu ve ses sanatçışı Okan Tok, Dilek Torgut, Uhde Seçil, Oğuz ve Özge Latin Dans gösterisi ve Köpekli sporları eğitmeni Uğur Kurşun ve Pepperında katıldığı muhteşem bir gösteri ile yıla imzasını attı.

Birbirinden güzel sahne performansları ile sanatçılar severek katılım sağladı.

Okan Tok ve Umut Akyürek'in beraber söyledikleri "Şimdi Uzaklardasın" şarkısı seyirciler tarafından çok beğenildi. Okan Tok'un Tarkan şarkısı olan "Ceylan" ile çıkış yapması salonda bir anda coşku oluşturdu. Hiç bir ücret almadan konsere tamamen gönüllü katılan tüm sanatçılar, defile modelleri, Çiğdem Akın ve yardımcıları canı gönülde destek verdiler. Okan Tok tarafından başlatılan Onlarında Gözyaşları Var Projesi'nin ikincisi planlanmaktadır. Yeterince ses getiren bu projenin gittikçe büyüyeceği gözüküyor.

Her katılımcı ve her destekçi için hazırlanan plaketler her performans sonrası sahiplerine bizzat Okan Tok tarafından teslim edildi. İkincisi gerçekleşecek olan Onların da Gözyaşları Var konseri için Sayın Tok şöyle devam etti " İkinci yardım konserimizde yine çok dikkatli ve seçici olacağız ve gerçek hayvan dostları ile bir araya geleceğiz " dedi. Toplanan mamalar birkaç gün sonra Tuna Arman ve Okan Tok tarafından bizzat ihtiyaç sahipleri hayvanlarımıza ulaştırılacak ve canlı video ile herkese gösterilecektir. Ayrıca gecede Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak'a katkılarından dolayı teşekkürler plaketi takdim edilirken, Tok sözünü yine her zaman olduğu gibi "Gelin Birlik Olalım! Onların gözyaşlarını birlikte sonlandıralım!" diyerek noktaladı.

