Onlar için özel termal otel yapılacak
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Onlar için özel termal otel yapılacak

Onlar için özel termal otel yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Emekliler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ege, Türkiye genelinde yaşayan emeklilerin faydalanabileceği 800 yataklı Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nin pandemi sürecinin bitmesinin ardından yapımına başlanacağını söyledi.

Türkiye Emekliler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ege, Türkiye genelinde yaşayan emeklilerin faydalanabileceği 800 yataklı Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nin pandemi sürecinin bitmesinin ardından yapımına başlanacağını söyledi.

Türkiye Emekliler Derneği tarafından Afyonkarahisar'a 23 bin metrekare alan üzerine 400 odalı 800 yataklı Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi yapılacağı bildirildi. Dernek Başkanı Ahmet Ege, yaptığı açıklamada, tesisin 23 bin metrekare arsa üzerine yapacağını anlatarak, "Virüs olayları bittikten sonra kazmayı vuracağız. 400 odalı 800 yataklı Afyonkarahisar'ın en güzel otelini yapacağız. Biz ticari anlamda bakmıyoruz bu işe, kendi yağında kavrulsun istiyoruz. Türkiye'den 30 bin 50 bin civarında emeklimizin gelmesini bekliyoruz. Bu da Afyonkarahisar'ın sucuğunun, kaymağının daha fazla satılması demek. Güzel bir alış veriş olacak. İnşallah bu virüs olayları biter. Biz de kazmayı vururuz." dedi.

İki yıl içinde tamamlayacağız

Otelin yapımına başlandıktan sonra 2 yıl içinde hizmete girmesini öngördüklerini aktaran Ege: "Biz bu tesisi emeklimize yapıyoruz. Bizim 1 milyonu aşkın üyemiz var. Biz ne yaparsak emeklimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Tabi ki oradan faydalanmak isteyenler olur ama öncelik emeklilerin olacak. Emekliye biz hizmet ettiğimiz için orası emekliler oteli olacak. Oradan emekliler ve onların çocukları faydalanabilecek. Türkiye'deki emeklilerimiz termal keyfini Afyonkarahisar'da yaşayacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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