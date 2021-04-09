Onkoloji Merkezinde moral etkinliği
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Onkoloji Merkezinde moral etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Onkoloji Merkezinde moral etkinliği

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri Kanser Haftası kapsamında Onkoloji Merkezi'nde hastalar etkinlik düzenleyip, moral dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri Kanser Haftası kapsamında Onkoloji Merkezi'nde hastalar etkinlik düzenleyip, moral dağıttı.

Adana Onkoloji Dal Merkezi'nde tedavi gören 60 hastayı ziyaret eden Derman ekipleri kanser hastalarına çeşitli ikramlarda bulunup, moral verici ve motivasyon artırıcı notların iliştirildiği karanfilleri dağıttı.

Pandemi tedbirlerinin alındığı etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personelinin canlı müzik performansı eşliğinde, kanser hastaları Derman çalışanları ile dans edip çiftetelli oynadı.

Ulusal Kanser Haftası'nda gösterdiği duyarlılıktan dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Onkoloji Merkezi'nden Dr. Fatma Akdoğan, "Hastalarımıza yönelik, eğlendirme, neşelendirme, stres atma amacıyla böyle güzel bir etkinlik düzenlemeleri bizleri çok mutlu etti. Hakikaten çok ihtiyacımız var böyle etkinliklere. Başkanımıza ve Derman ekibine çok teşekkür ederim" dedi. - ADANA

Onkoloji Merkezinde moral etkinliği
Onkoloji Merkezinde moral etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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