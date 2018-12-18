Onkoloji Hastanesindeki Çocuklara Sürpriz

Vali Gül, burada yaptığı açıklamada Fatih'in, özel insanlara fırsat verildiğinde her şeyi başarabileceklerinin en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Yirmi iki yaşındaki Fatih Albayrak ile bir süre sohbet eden Vali Gül, "Böylesi güzel davranışların hem Gaziantep hem Türkiye'ye örnek olması gerekiyor. Fatih, herkes için iyi bir örnektir. Fırsat verildiğinde insanların neler yapabildiğini böylelikle görmüş oluyoruz, başarılarına tanıklık ediyoruz. Fatih'e çalışma hayatında başarılar diliyorum. Bu güzel davranış için de Gülşen hanıma teşekkür ediyor, örneklerin artmasını temenni ediyorum" dedi.

Fatih'in en büyük hayali olan askerlik hayalini gerçekleştirmek için bir günlük de olsa hayalini yaşaması adına gerekli yardımları yapacağını belirten Vali Gül, her konuda Fatih'in yanında olacağını söyledi.

Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi Onkoloji Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret ederek burada tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların tedavi süreçleri ile ilgili yetkililerde bilgi alan Vali Gül, "Çocuklarımızı ziyaret ederek onlara moral motivasyon anlamında destek vermek istedik. Çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Çocuklarımızın tedavi sürecinden, eğitime kadar manevi anlamda yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülden Gül Hanımefendi ise, "Çocuklarımız geleceğimiz, gülen yüzlerimizdir. Onların sağlıklarına bir an önce kavuşarak eğitimlerine okulda devam etmeleri en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.

Çocuklarla bir süre vakit geçiren Vali Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.Gülden Gül Hanımefendi tarafından çocuklar için diyetlerine göre özel hazırlanmış ev yemekleri ikram edildi.

Kaynak: Bültenler