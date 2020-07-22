Öngörü nasıl yazılır? TDK öngörü ayrı mı bitişik mi yazılır? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "öngörü". Peki, ön görü nasıl yazılır? TDK'ya göre öngörü ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Öngörü kelimesi gün içerisinde sıklıkla kullanılıyor. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ön görü nasıl yazılır? Öngörü bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre "öngörü" kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ÖNGÖRÜ NASIL YAZILIR? ÖN GÖRÜ MÜ, ÖNGÖRÜ MÜ?

Öngörü nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "öngörü" şeklindedir. Bir işin ilerde ne durumda olacağını kestirebilme, önceden anlayabilmeye denir. İleriyi görebilme yeteneğini anlatan bu kelime ''ön görü' şeklinde yanlış kullanıma yol açıyor. Fakat "öngörü" kelimesi her zaman birleşik yazılır.

Ön görü -yanlış yazılışı

Öngörü -doğru yazılışı

ÖNGÖRÜ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Babam ailenin en öngörülü insanıydı, bu dönemde ona daha çok ihtiyacımız var.

Patronum, öngörülüdür fakat bu olayı nedense kestiremedi.