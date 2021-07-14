Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan 97 öğrenci törenle diplomalarını aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde, 2020-2021 akademik yılında mezun olan 97 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde, 2020-2021 akademik yılında mezun olan 97 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

OMÜ'nün Kurupelit yerleşkesindeki Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan fakültenin dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, ziraat mühendisliğinin geleceğin mesleklerinden olduğunu söyledi.

Özcan, 1976 yılında kurulan fakültelerinin Türkiye'nin önde gelen ziraat fakültelerinden olduğunu belirterek, öğrencilere hitaben şunları kaydetti:

"Buradan en iyi ve donanımlı eğitimlerle mezun oluyorsunuz. Fakültemizin Türkiye'de ve dünyada başarılı ve tanınır olmasında, sizlerin donanımlı olarak yetiştirilmesinde en önemli pay öğretim elemanlarımıza, araştırma görevlilerimize ve çalışanlarımıza aittir. Genç meslektaşlarım bugün mühendis olarak mezun oluyorsunuz. Mesleğinizin etik değerlerine bağlı kalınız, kariyer planlamanızı mutlaka yapınız, alanınızla ilgili konularda başarılı olmuş rol modellerinizi seçiniz. Tek düze ve sıradan biri değil yenilikçi ve sorgulayan insan olunuz. Doğru bildiğinizi açıkça söylemekten ve başkalarının görüşlerine de saygı göstermekten çekinmeyiniz. Daima olumlu ve yapıcı olunuz. Mezuniyetiniz hayırlı, yonunuz açık olsun."

Törende daha sonra fakülteden mezun olan öğrencilere, diplomaları verildi.

Öğrenciler, yemin ettikten sonra mezuniyet coşkusunu keplerini havaya fırlatarak yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız