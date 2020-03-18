Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapıları sivil geçişlere kapatıldı
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Suriye, Kilis

Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapıları sivil geçişlere kapatıldı

Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapıları sivil geçişlere kapatıldı Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapıları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Kilis'in Öncüpınar ile Çobabey Sınır Kapıları korona virüs tedbirleri kapsamında tır geçişleri dışında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

18.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:49
Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapıları sivil geçişlere kapatıldı

Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapıları sivil geçişlere kapatıldı

Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapıları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

KİLİS - Kilis'in Öncüpınar ile Çobabey Sınır Kapıları korona virüs tedbirleri kapsamında tır geçişleri dışında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Ticaret Bakanlığı genelgesi kapsamında Suriye'ye açılan en önemli kapılardan olan Öncüpınar ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı tır geçişleri dışında kalan tüm geçişlere bugün saat 08.00 itibariyle kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya konulan karar ile Suriye'ye ithalat, ihracat yapan iş adamları, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, ticari amaçlı olarak günü birlik giriş çıkış yapanlar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine haber amaçlı giriş çıkış yapan gazeteciler olmak üzere tır geçişleri dışında tüm giriş çıkışlar Suriye'ye kapatıldı.

Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapıları sivil geçişlere kapatıldı

Kaynak: İHA

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Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapıları sivil geçişlere kapatıldı

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