Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı
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Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı

13.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:17

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe veya cuma günü başlayacağını ilan ettiği koronavirüs aşılarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünün de yer aldığı öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları Merkezi Hastane Randevu Sistemi ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı.

İlk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR DURUMDA

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

İLK AŞAMADA ÖNCELİKLİ GRUPLAR AŞILANACAK

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı

MHRS sistemine turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı

ÖNCELİKLİ GRUPTA OLMAYANLARA UYARI MESAJI

Vatandaşlardan öncelik sıralamasında olmayanlar, sistemde randevu sorgulamak istediğinde şu uyarı mesajıyla karşılaşıyor: "Covid-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir."

Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı
Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı

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