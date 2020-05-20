Önce tümörü ve cilt kanserini, şimdi de koronayı yendi
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Önce tümörü ve cilt kanserini, şimdi de koronayı yendi

Önce tümörü ve cilt kanserini, şimdi de koronayı yendi Yakalandı yendi, yakalandı yendi, yakalandı yendi Samsun'da 58 yaşındaki bir vatandaş 4 yıl önce beyin tümörünü, geçen yıl cilt kanserini, şimdi de korona virüsünü (Covid-19) yendi.

20.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:19

Önce tümörü ve cilt kanserini, şimdi de koronayı yendi

Yakalandı yendi, yakalandı yendi, yakalandı yendi

SAMSUN - Samsun'da 58 yaşındaki bir vatandaş 4 yıl önce beyin tümörünü, geçen yıl cilt kanserini, şimdi de korona virüsünü (Covid-19) yendi.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Fikret Yıldız öksürük, ateş ve yorgunluk belirtileri göstermesi sebebiyle doktora başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkması sonucu İlkadım ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Yıldız, 1 haftalık tedavinin ardından hastalığı atlattı. Alkışlarla taburcu olduktan sonra tedbir amaçlı 3 kere daha test yapılarak 14 gün karantina altına tutulan Fikret Yıldız, sağlık çalışanları sayesinde yeniden hayata tutunduğunu söyledi. Hayatının hastalıklarla mücadele ile geçtiğini belirten Yıldız, 2016 yılın beyin tümörünü, 2019 yılında da cilt kanserini yendiğini açıkladı.

"Her seferinde yeniden hayata tutunuyorum"

Her hastalığı yenmesinin ardından kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Fikret Yıldız, "Bundan 4 sene önce beynimde tümör vardı ve beyin ameliyatı oldum. Onun tedavi sürecinde iyileştim. O zaman tekrar hayata döndüm. 2019 yılında kolumda bir ben çıktı. Bunun sonucunda cilt kanseri teşhisi konuldu. Doktorların çabasıyla ameliyat oldum. Onu da yendim. Bu sene de dünyanın amansız bir hastalığı olan korona virüsüne yakalandım. Bunu da yendim. Her seferinde hepsini çok şükür yeniyorum. Şu an çok mutluyum, yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

"Mecbur kalmadığımız sürece evden çıkmayalım"

Bir takım tedbirlere uymayarak korona virüsüne yakalandığını ifade eden Yıldız aynı zamanda yapılan tedavi karşında hayran kaldığını belirterek, "Bazı tedbirlere uymadık, bu hastalığa yakalandık. Korona virüsüne yakaladıktan sonra ilk gece uyuyamadım. Sağlık çalışanları benimle çok iyi ilgilendiler. Türk doktorları ile gurur duyuyorum. Bu süreçte Trabzon'da bulunan doktor kız kardeşim Nimet Baki bu salgını yenmem için benimle mücadele verdi" diye konuştu.

"Evde kal" çağrısı yapan Yıldız, "Mecbur kalmadığımız sürece evden çıkmayalım. Buradan taburcu olurken doktorlar, hemşire arkadaşlar beni çok güzel bir şekilde uğurladılar. Bana sürpriz yaptılar. İnanın gözlerimden yaşlar geldi. O derece çok mutlu oldum. Beni hayata bağlayan en büyük desteklerden biri ailemin desteği oldu. Benim için Yasinler okundu, hatimler yapıldı. Sağlık çalışanları, ailemin ve dostlarımın desteği ile bu hastalığı yendim" şeklinde konuştu.

Korona virüsünü yenen Fikret Yıldız için sağlık çalışanları hastanede mini bir organizasyon düzenledi. Pasta kesilmesinin ardından alkışlarla taburcu olan Fikret Yıldız, bütün sağlıkçılara teşekkür etti.

Karantina günlerini saz çalarak geçiren Yıldız, müzikle vaktini değerlendiriyor.

Önce tümörü ve cilt kanserini, şimdi de koronayı yendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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