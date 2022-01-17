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Son dakika haberleri: Tartıştığı motosikletlinin aracına çarparak devirdi... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Tartıştığı motosikletlinin aracına çarparak devirdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Tartıştığı motosikletlinin aracına çarparak devirdi... O anlar kamerada

İSTANBUL Başakşehir'de trafikte kavga ettiği motosikletinin, aracına çarparak düşüren otomobil sürücüsü daha sonra gaza basarak hızla kaçtı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Tartışan sürücüler yol kenarında konuşmak için durduğu esnada, otomobil sürücüsü motosiklete çarparak devirdi. Ardından gaza basarak hızla uzaklaşan sürücünün o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberleri: Tartıştığı motosikletlinin aracına çarparak devirdi... O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Tartıştığı motosikletlinin aracına çarparak devirdi... O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Tartıştığı motosikletlinin aracına çarparak devirdi... O anlar kamerada

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Gelen son dakika haberine göre Tartıştığı motosikletlinin aracına çarparak devirdi.

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