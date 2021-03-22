Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti

22.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:43
Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan adam, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan motosiklet üzerindeki eş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan koca aranırken, olayda yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Dün gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde iddiaya göre H.B. idaresindeki motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki eşi B.D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Motosikleti bir süre takip eden B.D. tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve motosiklet sürücüsü H.B. yaralanırken, B.D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia Doğan'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan B.D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Diğer yandan B.D.'nin yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğu ve bir süredir Covid-19 nedeniyle izinli olarak dışarıda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
TELLİ MASKE: Cezaevinden izinli çıkmak da ne olur cumartesi pazar izinli olsun bayram izni yılda 30 gün senelik izin hava değişimi dr.rsporu mazeret izni falan mahkumlara geturin tam olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NAİM: Erkek te kadın da islami esaslara göre yaşasalar inan hiç bir sorun çıkmaz.Tüm sahabelerin hayatlarını okuyun hepsinin aile hayatı sorunsuzdur!!! Özellikle Sevgili Peygamberimizin
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
ALLAH YARDIM ETSİN: Motorsiklet te yolcu neyya? Düpedüz dostu
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Demet Akalın Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ünal Karaman Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:17:13. #1.14#
title