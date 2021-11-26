Önce sokakta sonra arabada öpüştüler
Ünlü oyuncu Casey Affleck, sokak ortasında kendisinden 23 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu. Casey Affleck ve Caylee Cowan önce sokakta sonra arabanın içinde dakikalarca öpüştü. İşte o kareler...
"Manchester By The Sea" adlı filmdeki performansıyla 2017 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan ve özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Casey Affleck, önceki gün yeni sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte Los Angeles sokaklarında samimi bir şekilde objektiflere takıldı.
ÖPMELERE DOYAMADI
Ben Affleck'in kardeşi olan Casey Affleck ile sevgilisi, uzun süre birbirlerinden kopamadı.
Affleck aracında otururken, Cowan ise camda durup, sevgilisini öpücüklere boğdu.
DAKİKALARCA SÜRDÜ
Ardından daha fazla dayanamayan Casey Affleck, otomobilinden inip, sevgilisine sarıldı. Taze aşıkların romantik halleri objektiflere böyle yansıdı.
PANİK YAPTILAR
Bir süre duygusal anlar yaşayan Affleck ile Cowan, daha sonra muhabirlerin kendilerini görüntülendiklerini fark edince panikledi. Kendi aralarında konuşmalarının ardından gülümseyen çift, sonunda ayrıldı.