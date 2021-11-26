Önce sokakta sonra arabada öpüştüler

"Manchester By The Sea" adlı filmdeki performansıyla 2017 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan ve özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Casey Affleck, önceki gün yeni sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte Los Angeles sokaklarında samimi bir şekilde objektiflere takıldı.

ÖPMELERE DOYAMADI

Ben Affleck'in kardeşi olan Casey Affleck ile sevgilisi, uzun süre birbirlerinden kopamadı.

Affleck aracında otururken, Cowan ise camda durup, sevgilisini öpücüklere boğdu.

DAKİKALARCA SÜRDÜ

Ardından daha fazla dayanamayan Casey Affleck, otomobilinden inip, sevgilisine sarıldı. Taze aşıkların romantik halleri objektiflere böyle yansıdı.

PANİK YAPTILAR

Bir süre duygusal anlar yaşayan Affleck ile Cowan, daha sonra muhabirlerin kendilerini görüntülendiklerini fark edince panikledi. Kendi aralarında konuşmalarının ardından gülümseyen çift, sonunda ayrıldı.