Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı

19.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:53

ADANA'da Tahir Z. (20) kız arkadaşını aramak için kendisinden cep telefonunu isteyen ve motosikletine bindirerek tur attıran Hüseyin Coşkun (19), ile arkadaşı Serhat Altıntaş (18) tarafından gasbedilip, bıçaklandı.

ADANA'da Tahir Z. (20) kız arkadaşını aramak için kendisinden cep telefonunu isteyen ve motosikletine bindirerek tur attıran Hüseyin Coşkun (19), ile arkadaşı Serhat Altıntaş (18) tarafından gasbedilip, bıçaklandı. Polisin boynundaki 'İlknur' dövmesinden tespit edip yakaladığı Coşkun ile suç ortağı Altıntaş, tutuklandı.

Olay, 12 Ekim günü saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çalıştığı fabrikadan çıkıp, evine doğru yürüyen Tahir Z.'nin yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Motosikletin sürücüsü, sevgilisiyle konuşmak için Tahir Z.'den cep telefonunu istedi. Daha sonra da telefonun kendisinde kalmasını isteyerek, "Sen burada arkadaşımla bekle. Ben motosikletle sevgilimin evine gidip geleyim" dedi. Tahir Z., teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine sürücü, arkasında oturan arkadaşını indirip, Tahir Z.'yi motosikletine bindirip, tur attı. Ardından da kendilerini bekleyen arkadaşının yanına döndü. Ancak ikili, yanlarından uzaklaşan Tahir Z.'yi arkasından koşarak gasbetti. Cep telefonunu alıp bacağından bıçakla yaralayarak, kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BOYNUNDAKİ 'İLKNUR' DÖVMESİ ELE VERDİÇevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, Tahir Z.'yi hastaneye götürdü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan çalışma sonunda boynunda 'İlknur' yazılı dövmesi olan şüphelinin benzer suçlardan kaydı bulunan Hüseyin Coşkun (19) olduğu tespit edildi. Coşkun, çalıştığı kargo şubesinde gözaltına alındı. Coşkun'un arkadaşı Serhat Altıntaş (18) da evinde yakalandı.

'BİZE KÜFRETTİ'

Şüpheliler ifadelerinde, "Bize küfredince bıçakla yaraladık. Aldığımız cep telefonunu da 650 liraya satıp, parasını harcadık" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Hüseyin Coşkun ile Serhat Altıntaş, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Tahir Z.'nin cep telefonu da bulunup, kendisine teslim edildi.

 


Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı
Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı
Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı
Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

İlgili Haberler

Önce motosiklet ardından kamyon traktöre çarptı 1 yaralı
Önce motosiklet ardından kamyon traktöre çarptı 1 yaralı
Barışmak istediğini reddeden sevgilisini bıçakladı
Barışmak istediğini reddeden sevgilisini bıçakladı
15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı (2)
15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Berat Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Alişan Teoman Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Milli Bursa Medya Macaristan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 10:53:28. #1.14#
title