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ÖNCE KOOPERATİF, SONRA ÜRETİM TESİSİ KURDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR'ın yöresel ürünlerini işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen 7 kadın kooperatif kurdu.

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'ın yöresel ürünlerini işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen 7 kadın kooperatif kurdu. Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde biraraya gelen kadınlar, Yörede yetişen 25 çeşit ürünü değerlendirmeyi planlıyor. Kooperatif Başkanı Elif Turan, Kooperatifimizin amacı özellikle kadınların ürettiği meyve ve sebzeleri işleyip, paketleyerek tüketici ile buluşturmak. Ev kadınlarına iş imkanı sağlamak, köyleri terk ederek büyük şehirlere göçü bir nebze de olsa önlemek dedi.

Iğdır'da kadınların kurduğu Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kentte yetişen ürünleri değerlendiriyor. Kaysı, tut, vişne, kiraz gibi ürünleri reçel ve marmelata dönüştüren kadınlar, ürettikleri domatesleri de salçaya dönüştürüyorlar. Kasımcan köyünde bir bahçede kurdukları işletmede domatesleri doğal bir şekilde salçaya dönüştüren kadınlar, kavanozlarla satışa hazır hale getiriyor.

Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Turan, 7 kadın bu kooperatifi kurduk. Amacımız yöremizde bulunan ürünleri değerlendirerek ekonomiye katkı da bulunmak. Mevsimsel olarak çıkan bütün ürünleri değerlendiriyoruz. 25 çeşit ürünümüz oldu. Yörede yetişen meyve sebzeyi değerlendiriyoruz. Yaşını, kurusunu, reçelini yapıyoruz. Kaysı, kiraz, vişne gibi ürünlerden reçeller yaptık. Ayrıca kadın istihdamı konusunda kooperatifimiz çalışma yapıyor. 10 kadını istihdam ediyoruz. Iğdır da herkes kendisi yaptığı için il dışına internet üzerinden satıyoruz. Kadın kooperatifi olduğumuz için destek veren çok. Takipçimiz çok. Özellikle sayın valimize teşekkür ediyoruz. Kooperatifimizin amacı özellikle kadınların ürettiği meyve ve sebzeleri işleyip, paketleyerek tüketici ile buluşturmak. İşsiz ev kadınlarını iş imkanı sağlamak köyleri terk ederek büyük şehirlere göçü bir nebze de olsa önlemek dedi.

Kooperatif kurulmadan önce köyde 2 ay çalışıp 10 ay oturduklarını söyleyen çalışanı Esmer Karabulut, Ayyıldız Kooperatifi'nde onur ve gururla çalışıyoruz. Biz kadınlar eskiden köyde 2 ay çalışıp 10 ay da evde oturuyorduk. Şimdi çalışıyoruz. Kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Ev ekonomisine de katkı sağlayıp çocuklarımızı okutuyoruz diye konuştu.

ÖNCE KOOPERATİF, SONRA ÜRETİM TESİSİ KURDULAR

ÖNCE KOOPERATİF, SONRA ÜRETİM TESİSİ KURDULAR

ÖNCE KOOPERATİF, SONRA ÜRETİM TESİSİ KURDULAR

ÖNCE KOOPERATİF, SONRA ÜRETİM TESİSİ KURDULAR
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