Önce her şey sakindi! Bir anda sinirlenen yılan küçük kızın suratını ısırdı
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Önce her şey sakindi! Bir anda sinirlenen yılan küçük kızın suratını ısırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Rusya'da bir hayvanat bahçesine ailesiyle ziyarete giden küçük kız, poz vermek için boynuna bırakılan yılan tarafından yüzünden ısırıldı.

Rusya'nın Sverdlovsk Oblast bölgesinde bulunan Yekaterinburg kentindeki hayvanat bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. Ailesiyle birlikte hayvanat bahçesine ziyarete giden küçük kız, bu sırada poz vermek için yılanı boynuna aldı. Kızın boynundayken önce sakin duran yılan daha sonra kızın yüzünü ısırdı.

ZEHİRSİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Hayvanat bahçesi yetkilileri, olayın ardından kızın ailesine endişelenilmemesi gerektiğini belirterek, yılanın Doğu Afrika'dan gelen kanca burunlu kızıl gagalı yılan olduğunu ve bu türün zehirsiz olduğunu söyledi. Kızın babası da hayvanat bahçesine geldiğinde durumu öğrendi. Babasının talebiyle hastaneye kaldırılan kızın durumu iyi.

YILANA DOKUNMADAN TAVUK YEDİ

Diğer yandan olayla ilgili bir başka dikkat çeken detay da paylaşıldı. Hayvanat bahçesi yetkililerine göre kızın yılanı sevmeden önce tavuk yemesi ve civcivlerle oynaması, yılanın saldırısında etkili oldu.

Önce her şey sakindi! Bir anda sinirlenen yılan küçük kızın suratını ısırdı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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