Önce giydi, sonra çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Önce giydi, sonra çaldı

Önce giydi, sonra çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'daki mont hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kütahya'daki mont hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'nde kuruması için balkon korkuluklarına serilen mont bir kişi tarafından çalındı. Ev sahibi, serdiği çamaşırların kuruması üzerine toplama işine başladı. Bu sırada, kuruması için serdiği montu bulamayan ev sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde montun bir kişi tarafından giyilerek çalındığı tespit eden ev sahibi, durumu polise bildirdi.

Polis şikayet üzerine çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Önce giydi, sonra çaldı
Önce giydi, sonra çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gülşen Münir Özkul Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Mert Müldür Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Önce giydi, sonra çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 16:50:53. #1.15#

title