Önce eski eşine, sonra kendisine ateş etti
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Önce eski eşine, sonra kendisine ateş etti

Önce eski eşine, sonra kendisine ateş etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen bir kişi, 1 yıl önce boşandığı eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra intihar ederek kendi yaşamına son verdi.

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen bir kişi, 1 yıl önce boşandığı eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra intihar ederek kendi yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kırmızıtoprak mahallesi Alptekinler sokaktaki bir apartmanda yaşandı. Dün gece saatlerinde evine girmek üzere olan 35 yaşındaki Fadime Dede, binanın önünde boşandığı eşi Sedat Köse ile karşılaştı. Eski eş Sedat Köse, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ilk önce Fadime Dede'yi darp etti. Daha sonra da yanında getirdiği av tüfeğiyle rasgele ateş ederek olay yerinden kaçtı. Psikolojik ilaçlar kullandığı iddia edilen 36 yaşındaki Sedat Köse, iki sokak ileride olayda kullandığı av tüfeğiyle intihar ederek hayatına son verdi.

İntihar ettiği yerde hayatını kaybeden Sedat Köse'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Vücuduna isabet eden saçma kurşunlardan dolayı ağır yaralanan iki çocuk annesi Fadime Dede, vatandaşların haber verdiği 112 Acil ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fadime Dede'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Önce eski eşine, sonra kendisine ateş etti
Önce eski eşine, sonra kendisine ateş etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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