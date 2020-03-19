Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor - Haber
Tekirdağ, Güncel

Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor

Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle günde 400 müşteri ağırlayan kebapçının müşteri sayısı 100'ün altına indi.

19.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:49
Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor

Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle günde 400 müşteri ağırlayan kebapçının müşteri sayısı 100'ün altına indi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan işletmenin sahibi Bahattin Değiş, domuz ve kuş gribi olaylarında da aynı durumu yaşadıklarını ifade ederek, "İnşallah bunu da sağ salim atlatacağız" dedi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle Tekirdağ'da birçok eğlence mekanının faaliyetleri geçici süre ile durdurulurken, restoran ve lokantalar faaliyetlerine devam ediyor. Korona nedeniyle birçok vatandaş evden sokağa çıkmazken bu durum lokanta ve restoranlarda müşteri sayısının oldukça düşmesine sebep oluyor.

Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de koronaya direniyor

Günde yaklaşık 400 müşteri ağırladıklarını ama virüs sonrası müşteri sayılarının 100'ün altına düştüğünü ifade eden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kebap lokantası işletmecisi Bahattin Değiş, daha önce yaşanan kuş ve domuz gribi olaylarında mekan kapatmaya kadar gittiklerini ama o günleri atlattıklarını ifade etti. Bahattin Değiş, "Biz bugüne kadar birçok vaka ile karşılaştık. Kuş gribi, domuz gribi gibi vakalar da başımıza geldi. Aynı sıkıntıları o zamanda çektik. Mekan kapattığımız bile oldu. Zor günleri tabi ki atlatıyoruz. İnşallah bunu da sağ salim atlatacağız. Tüm İslam alemi için, tüm dünya için iyi günler inşallah bizi bekliyor. Bol bol dua edelim. Önemli olan sağlığımızdır. Allah inşallah can kaybı vermesin. Devletimizin koyduğu kurallara biraz uymamız lazım" dedi.

"Yani bugün iş yapıp yapmamamız önemli değil"

Korona virüsün sadece Türkiye'ye özgü bir şey olmadığını da ifade eden Değiş, "Bütün dünyayı şu an sarmış durumda. Biz de kendimize göre tedbirlerimizi aldık. Devletimiz de bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Gördüğünüz gibi sadece lokantalar açık. Biz normalde burada 300 ile 400 kişi arasında ağırlıyorduk. Bu sayı dün itibarı ile 100'ün altına düşmüştür. Biz bundan da şikayetçi değiliz. Önemli olan bu hastalığı, bu salgını atlatmamız. Yani bugün iş yapıp yapmamamız önemli değil. İnşallah bunu atlatacağız. Tabi ki devletimiz bu aşamada esnafa destek çıkacaktır. Şu anda her esnafın sıkıntıları var. Biz de burada durmak istemiyoruz. Gidip çoluk çocuklarımızla ilgilenmek istiyoruz ama burada durmak zorundayız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

DOMUZ GRİBİ İLE İLGİLİ SON HABERLER

DOMUZ GRİBİ NEDİR? NASIL BULAŞIR?

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle restoran ve lokantalarda masa düzeni değişecek Haber
Koronavirüs sebebiyle restoran ve lokantalarda masa düzeni değişecek
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı Haber
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı
Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı Haber
Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha Haber
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar...
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tom Hanks Guido Senia Rita Wilson Fahrettin Koca
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Mart Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 09:59:58. #1.14#
title