Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi
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Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi

İhlas Haber Ajansı / Recep Erdoğan - Haberler | 3. Sayfa

Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi Öksürdüğünü, ateşinin çıktığını ve kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı adam hastaneye götürüldü Antalya'da gündüz saatlerinde denize giren vatandaş, hava kararınca 112 acil çağrı merkezini arayıp ateşinin çıktığını...

Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi

Öksürdüğünü, ateşinin çıktığını ve kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı adam hastaneye götürüldü

ANTALYA - Antalya'da gündüz saatlerinde denize giren vatandaş, hava kararınca 112 acil çağrı merkezini arayıp ateşinin çıktığını ve kalacak yeri olmadığını söyledi. Olay yerine gelen özel giyimli sağlık görevlileri, muayene ettikleri vatandaşı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Olay dün akşam saatlerinde Alanya ilçesine bağlı İncekum mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İbrahim Ormancı izimli vatandaş il dışından otobüsle geldiği İncekum mevkiinde gün boyu denize girdi. Akşam saat 22: 00 sıralarında 112 Acil çağrı Merkezini arayan İbrahim Ormancı, ateşinin çıktığını, öksürdüğünü ve kalacak yeri olmadığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Covid şüphelisi olarak aldıkları Ormancı'yı ambulansla hastaneye götürdü.

Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi
Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi
Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi
Önce denize girdi sonra 112'i arayıp 'Ateşim var, kalacak yerim yok' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Erdoğan

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