Önce dayak sonra tecavüz! "Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyen pilot genç kadına dehşeti yaşatmış

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı pilot Hasan G. ile eğlence mekanına giden Reyhan C., burada kendisine enerji içeceği denilerek alkol verildiğini öne sürdü. Gece sonunda genç kadına, "Evime gidelim, bana güvenebilirsin. Senin bakire olduğunu biliyorum, zaten çocuğumu getirecekler böylelikle onunla da tanışmış olursun" diyen Hasan G. eve girdiği anda Reyhan C.'yi dövüp tecavüz etti. Şahıstan şikayetçi olan genç kadının iç çamaşırında pilotun DNA'sı bulundu.

24 yaşındaki Reyhan C. Instagram'da pilot Hasan G. ile tanıştı. Bir süre sonra ikili Şişli'de bir eğlence mekânında buluştu. İddiaya göre, genç kız mekânda alkol almak istemeyince Hasan G., alkol alması için ısrar etti. Bir süre alkol aldıktan sonra Hasan G. genç kızı, "Benim evime gidelim, sana zarar vermem. Ben bir babayım, bana güvenebilirsin. Senin bakire olduğunu biliyorum, zaten çocuğumu getirecekler böylelikle onunla da tanışmış olursun" diyerek evine götürdü.

HEM DARP ETTİ HEM TECAVÜZ

Sabah'ın haberine göre eve gider gitmez kapıyı kilitleyen Hasan G., kadını öpmeye başladı. Alkollü pilot kendisine karşı koyan Reyhan C.'ye darp ederek tecavüz etti. Yaşadığı dehşetle korkudan ne yapacağını bilemeyen Reyhan C. sabaha kadar evde kaldı. Pilot uyandığında ise kadına yeniden istismarda bulunup ardından kapıya attı. Eşyalarını bile evden alamayan Reyhan C., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. İç çamaşırlarını DNA örnekleri için savcılığa teslim eden kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAMAŞIRINDA DNA'SI TESPİT EDİLDİ

İfadesine başvurulan pilot, kadınla sosyal medyada tanıştığını, buluşmak için randevulaştığını, mekâna gittiklerini, alkol aldıklarını ve kadının isteği üzerine eve gittiklerini öne sürdü. DNA incelemesine gönderilen çamaşırlarda DNA profili tespit edilen pilot, birlikteliğin iki tarafın da istemesiyle gerçekleştiğini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık kadının beyanı sonrası Hasan G. hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.

"ENERJİ İÇECEĞİ DİYEREK ALKOL VERDİ"

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren mağdur Reyhan C. olay günü Hasan G. ile buluştuklarında enerji içeceği içtiğini sanarak alkol verildiğini, başının dönmeye başladığını, bu nedenle evine gitmeye karar verdiğini söyledi. Evde tecavüze uğradığını ve ardından evden atıldığını anlattı. Mahkeme başkanı Nursel Bedir ve heyeti, pilot Hasan G.'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.