Önce biçerdöver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak kül oldu
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Önce biçerdöver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Önce biçerdöver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak kül oldu Aksaray'da ekin biçildiği sırada bilinmeyen bir nedende yanmaya başlayan biçerdöver kısa sürede alevlere teslim olurken, buğday ekili tarım arazisine de sıçrayan alevler 150 dekarlık ekili tarım arazisini kül etti.

Önce biçerdöver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak kül oldu

AKSARAY - Aksaray'da ekin biçildiği sırada bilinmeyen bir nedende yanmaya başlayan biçerdöver kısa sürede alevlere teslim olurken, buğday ekili tarım arazisine de sıçrayan alevler 150 dekarlık ekili tarım arazisini kül etti.

Yangın, Aksaray'ın Eskil İlçesine bağlı Bayramdüğün Köyündeki tarım arazisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Servet Noyan'a ait tarlada buğdayları biçmek isteyen Abdullah Noyan akşam saatlerinde biçerdöverle tarlaya girdi. Gece boyunca biçerdöverle tarlada çalışan Abdullah Noyan işlerinin bitmek üzere olduğu sırada biçerdöveri bilinmeyen bir edenden yanmaya başladı. Biçerdöver kısa sürede alevlere teslim olurken, yangın yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulunan buğday tarlasına sıçradı. Hem biçerdöverin hem de ekili tarım arazisinin alevlere teslim olduğu yangına ilk müdahale köy halkı tarafından traktörlerle yapıldı. Köy halkı iş makinesi ve traktörlerle alevlere müdahale ederken haber verilmesi üzerine olay yerine Eskil Belediyesi. Konya'nın Karatay İlçesine bağlı Kızören Mahallesi itfaiye ekipleri, Eşmekaya Belde Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri tarım arazisindeki yangına dört bir yandan müdahale ederken yangın 5 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülebildi. Yangında biçerdöver ve 150 dekarlık buğday ekili tarla yanarak kül oldu. Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı olmayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce biçerdöver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak kül oldu
Önce biçerdöver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak kül oldu
Önce biçerdöver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak kül oldu
Önce biçerdöver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak kül oldu
Önce biçerdöver sonra 150 dekarlık ekili buğday tarlası yanarak kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Öztürk

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