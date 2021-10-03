Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü - Haberler
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Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü

Gaziantep'te 39 yaşındaki şahıs, husumetli olduğu şahıslar tarafından bacaklarından bıçaklanıp kafasına kaldırım taşlı ile vurularak öldürüldü.

Gaziantep'te 39 yaşındaki şahıs, husumetli olduğu şahıslar tarafından bacaklarından bıçaklanıp kafasına kaldırım taşlı ile vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 kişilik grup daha önce aralarında husumet bulunan 39 yaşındaki Ahmet Bozkurt'u evine girmek üzereyken durdurdu. Bozkurt'la tartışan şahıslar, talihsiz adamı iki bacağından bıçakladı. Öfkesi bir türlü dinmeyen şüpheliler, şahsın kafasına da kaldırım taşıyla vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Bozkurt, kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze adli tıpa kaldırıldı, olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı

Ahmet Bozkurt'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların sorguları sürüyor. - GAZİANTEP

Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü

Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü

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