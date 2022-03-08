Önay Alpago kimdir? Önay Alpago kaç yaşında, nereli? Önay Alpago ne zaman bakandı? Hayatı ve biyografisi!

Önay Alpago kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündemde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Önay Alpago merak konusu oldu. İşte Önay Alpago hakkında merak edilen Önay Alpago kimdir, Önay Alpago hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖNAY ALPAGO KİMDİR?

1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. SHP Karadeniz Ereğlisi İlçe Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.CHP-SHP birleşmesinden sonra CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilen 2008 yılında seçilen Alpago 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihli CHP kurultayında tekrar Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonu itibarıyla İstanbul Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği196 delegeliğine seçilmiştir. 50. Türkiye Hükûmeti 1. Çiller Hükûmeti (25 Haziran 1993 - 5 Ekim 1995) Başbakan - Tansu Çiller

Başbakan Yardımcısı - Erdal İnönü → Murat Karayalçın → Hikmet Çetin

Adalet Bakanı - Mehmet Seyfi Oktay → Mehmet Moğultay

Millî Savunma Bakanı - Mehmet Gölhan → Nevzat Ayaz

İçişleri Bakanı - Mehmet Gazioğlu → Nahit Menteşe

Dışişleri Bakanı - Murat Karayalçın → Hikmet Çetin → Mümtaz Soysal → Erdal İnönü

Maliye ve Gümrük Bakanı - İsmet Attila

Millî Eğitim Bakanı - Nahit Menteşe → Nevzat Ayaz

Bayındırlık ve İskân Bakanı - Erman Şahin → Fikri Sağlar → Halil Çulhaoğlu → Onur Kumbaracıbaşı → Mustafa Yılmaz

Sağlık Bakanı - Kazım Dinç → Doğan Baran → Rifat Serdaroğlu

Ulaştırma Bakanı - Ali Şevki Erek → Mehmet Köstepen → Nafiz Kurt

Tarım ve Köy İşleri Bakanı - Refaiddin Şahin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Mehmet Moğultay → Aydın Güven Gürkan → Nihad Matkap → Ziya Halis

Sanayi ve Ticaret Bakanı - Hasan Akyol → Mehmet Dönen → Tahir Köse

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Veysel Atasoy

Kültür Bakanı - Fikri Sağlar → İrfan Gürpınar → Timurçin Savaş → İsmail Cem → Ercan Karakaş

Turizm Bakanı - Abdülkadir Ateş → Şahin Ulusoy → İrfan Gürpınar → Halil Çulhaoğlu

Çevre Bakanı - Rıza Akçalı

Orman Bakanı - Hasan Ekinci

Devlet Bakanları - Ali Şevki Erek · Nurhan Tekinel · Salih Sümer · Mehmet Gazioğlu · Türkân Akyol · Esat Kıratlıoğlu · Mehmet Gölhan · Azimet Köylüoğlu · Aysel Baykal · Mehmet Gülcegün · Ahmet Şanal · Nafiz Kurt · Şükrü Erdem · Ziya Halis · Necmettin Cevheri · Güneş Müftüoğlu · Bahattin Alagöz · İbrahim Tez · Onur Kumbaracıbaşı · Aykon Doğan · Mustafa Çiloğlu · Bekir Sami Daçe · Yıldırım Aktuna · Önay Alpago · Cemil Erhan · Erman Şahin · Ayvaz Gökdemir · Fikri Sağlar · Mehmet Ali Yılmaz · Abdülbaki Ataç · Mehmet Kahraman · Algan Hacaloğlu

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