Ön siparişler patladı
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Ön siparişler patladı

Ön siparişler patladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türk sanat müziğinin en önemli sanatçılarından "Cumhuriyetin Divası" olarak kalplerde taht kuran Müzeyyen Senar'ın 2001 yılında vefat etmeden önce piyasaya çıkardığı son albümü 'En son okuduklarım' plak formatında müzikseverlerle buluştu. Master'ları Londra'daki Abbey Road Stüdyolarında yapılan albüm, Plak ve Ben etiketiyle müzik raflarındaki yerini aldı.

Uzun zamandır beklenen bu yeniden baskı, picture disc olma özelliği de taşıyor. Koleksiyonerlerin sabırsızlıkla beklediği plakların başında gelen albüm, daha çıkmadan plağı edinme telaşı yarattı. 16 Temmuz'da Müzeyyen Senar 108'inci doğum gününde müzikseverlerle buluşacak olan albümün ön siparişleri patladı. 'Diva'mız Müzeyyen Senar En Son Okuduklarım', ses kalitesinden, kaliteli kartonetine kadar tüm detaylarıyla şimdiden yılın plakları arasında görünüyor.

Plak ve Ben'in sahibi Nejat Pakyüz, "Büyük bir hayranı olduğum Müzeyyen Senar'ın doğumgününde onun bu güzel plağını sevenleriyle buluşturacak olmak benim için gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Müzikseverlerin ilgisi de usta müzisyenin Türk halkının gönlünde ne kadar çok büyük yer ettiğini gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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