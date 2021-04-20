On İki Adalar/Akdeniz'de deprem Son Dakika! 20 Nisan On İki Adalar'da deprem oldu! On İki Adalar'da ne zaman deprem oldu? On İki Adalar/Akdeniz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

On İki Adalar/Akdeniz'de deprem Son Dakika! 20 Nisan On İki Adalar'da deprem oldu! On İki Adalar'da ne zaman deprem oldu? On İki Adalar/Akdeniz

On İki Adalar/Akdeniz'de deprem Son Dakika! 20 Nisan On İki Adalar'da deprem oldu! On İki Adalar'da ne zaman deprem oldu? On İki Adalar/Akdeniz
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Son dakika: On İki Adalar/Akdeniz'te deprem Son Dakika! 20 Nisan On İki Adalar/Akdeniz'te deprem! On İki Adalar/Akdeniz'te ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? On İki Adalar/Akdeniz'te deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! On İki Adalar/Akdeniz'te deprem!

Son dakika: On İki Adalar'da deprem Son Dakika! 20 Nisan On İki Adalar/Akdeniz'te deprem! On İki Adalar/Akdeniz'te ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? On İki Adalar/Akdeniz'te deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! On İki Adalar/Akdeniz'te deprem!

SON DAKİKA: ON İKİ ADALARDA DEPREM OLDU!

Alınan son dakika bilgisine göre 20 Nisan On İki Adalar/Akdeniz'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre On İki Adalar'da saat 08.09' da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamalarda depremin 4.5 büyüklüğünde ve 8.3 km derinliğinde olduğu açıklandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

On İki Adalar/Akdeniz'de deprem Son Dakika! 20 Nisan On İki Adalar'da deprem oldu! On İki Adalar'da ne zaman deprem oldu? On İki Adalar/Akdeniz

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika! Ege denizinde, Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika! Ege denizinde, Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: On İki Adalar/Akdeniz'de deprem Son Dakika! 20 Nisan On İki Adalar'da deprem oldu! On İki Adalar'da ne zaman deprem oldu? On İki Adalar/Akdeniz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 08:56:36. #1.16#

title