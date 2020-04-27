Omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyan çocuğa ziyaret Mersin'in Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyup sosyal medyada büyük ilgi gören 11 yaşındaki İsmail Alperen Töstü'yü ziyaret etti.

Mersin'in Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyup sosyal medyada büyük ilgi gören 11 yaşındaki İsmail Alperen Töstü'yü ziyaret etti.

Başkan Ünüvar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında okuduğu şiirin videosuyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Kayrak İlkokulu öğrencisi Töstü'yü evinde ziyaret edip, ailesiyle sohbet etti.

"Alperen'i tüm Türkiye tanıdı"

Ünüvar, Töstü'nün okuduğu şiirle göğüslerini kabarttığını belirtti.

Töstü'nün şiir okurken cep telefonuyla kaydedilen görüntüsünün sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ünüvar, şunları kaydetti:

"Alperen'i tüm Türkiye tanıdı. Vatan sevdalısı Gülnarlı Yörük çocuğu Alperen ile gurur duyuyoruz. Alperen'i yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Alperen'in okuduğu şiir gibi Astsubay olup vatan toprağını beklemek istemesi de iki asker babası olarak beni ayrıca gururlandırdı. Alperen gibi nice yüreği çelik gibi olan gençlerimizin vatan toprağını en iyi şekilde bekleyeceğine inancımız tamdır."

Kaynak: AA