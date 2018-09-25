Omurilik İmplantı Felçli Hastaların 'Yürümesine Yardımcı Oluyor'

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, belden aşağısı felçli 3 hasta, omurilik kordonuna yerleştirilen elektrik pedi sayesinde yeniden yürüyebildi.

Uzmanlar, omurilik zedelenmesinin yaşandığı bölgenin altına yerleştirilen cihaz sayesinde, beyin ve bacaklar arasındaki kaybolmuş sinyal alışverişi yeniden sağlanabildi.

Louisville Üniversitesi'ndeki araştırmayı yürüten ABD'li bilim insanları, elde ettikleri ilerlemeyle ilgili raporu iki ayrı tıbbi dergide yayımladı.

Yöntemin uygulandığı hastalardan biri bu teknoloji sayesinde hayatını değiştiğini ifade ediyor.

Florida eyaletinden 23 yaşındaki Kelly Thomas, aylarca süren rehabilitasyon ile desteklenen, bu yeni yöntemin uygulandığı iki hastadan biriydi.

Thomas, "Bu araştırmaya katılmak kesinlikle hayatımı değiştirdi. Araba kazası sonrası kalmadığını düşündüğüm umudu yeniden canlandırdı." dedi.

23 yaşındaki felçli genç kadın ilk adımlarını şöyle anlattı:

"İlk kez kendi adımlarımı attığım gün, iyileşme sürecimde, hiç unutmayacağım bir duygusal dönüm noktasıydı. Bir an yardımla yürüyordum sonra onlar durdular ve ben yürümeye devam edebildim. İnsan vücudunun araştırma ve teknoloji yardımıyla başarabilecekleri gerçekten inanılmaz"

'Halen çok başındayız.'

Bir dağ bisikleti kazasında yaralanan Jeff Marquis de yöntem ile ilerleme kaydetti.

35 yaşındaki felçli Marquis, tutacaklar veya insan desteğiyle ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyor.

Kar motorsikleti ile yaşadığı kaza sonrası felç olan Jered Chinnock isimli kişi de pedlerin yerleştirilmesi sonrası, yürüme barına tutunarak 100 metre ilerleyebildi.

Elektrik ped, zedelenmeyi gidermiyor ama açıklanan araştırmaya göre, omuriliğin aşağı kısmındaki sinirleri uyararak, kaybolmuş sinyal alışverişini kuruyor.

Bu sayede beyin sinyallerinin, hedeflenen kasa ulaşmasına ve hareket kabiliyetinin geri kazanılmasına olanak sağlandığı savunuluyor.

Araştırmayı Louisville Üniversitesi ile birlikte yürüten Mayo Clinic'ten Doktor Kendall Lee, gelişme için, "Çok heyecan verici ama araştırmanın halen çok başındayız" değerlendirmesini yaptı.