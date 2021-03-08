Ömür Gedik'ten 8 Mart'a özel şarkı! Tüm kadınlara armağan etti
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Ömür Gedik'ten 8 Mart'a özel şarkı! Tüm kadınlara armağan etti

08.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:23

Ömür Gedik, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'İyi Bak Bana' adlı bir şarkı hazırladı. Gedik şarkısı için "Kadına bir gün değil her zaman değer verilmeli. Şarkım tüm kadınlara armağan olsun" dedi.

Ömür Gedik, söz ve müziği Neşe Seçil Tokat'a ait olan 'İyi Bak Bana' adlı şarkıyı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Youtube üzerinden dinleyicisiyle buluşturdu.

Eserin aranjesi Doğan Kospançalı imzasını taşıyan şarkısı için Gedik, "Ne yazık ki sayısı her geçen gün giderek artan kadına yönelik şiddet haberleri hepimizi çok üzüyor. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul edemiyorum. Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin daha katı hale getirilmesini istiyorum. Kadına şiddetin, zulmün, tecavüzün, tacizin, ayrımcılığın ve eşitsizliğin olmadığı bir dünyanın hayali ile bu şarkımı tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum" dedi.

Ömür Gedik'ten 8 Mart'a özel şarkı! Tüm kadınlara armağan etti
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