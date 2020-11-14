Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik ne iş yapıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik ne iş yapıyor?

14.11.2020 19:41 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:46
Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik ne iş yapıyor?

Hayvan haklarına verdiği değer ile bilinen Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik ne iş yapıyor?

Tayga isimli bir kız çocuğu bulunan sinemadan, hayvan haklarına birçok dalda aktif rol oynayan kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik ne iş yapıyor?

ÖMÜR GEDİK KİMDİR?

1992'de Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Filolojisi'nden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu'nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü'nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi'nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek'te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. Televizyonculuğa 2004'te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca tv8'de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005'ten itibaren Kanal D'de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı.Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. Bunun ardından ünlü İtalyan şarkıcı Al Bano ile düet yapan ve İskender Paydaş ile çalışan Gedik gazeteciliğinin yanında sahne hayatına da devam ediyor. 2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Gedik, çeşitli festival ve etkinliklerde de sahne alıyor.

ÖMMÜR GEDİK NE İŞ YAPIYOR?

Ömür Gedik, 22 Aralık 1970 doğumlu, Türk Hürriyet gazetesi yazarı, sanatçı ve hayvan hakları savunucusu, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) üyesi, HAÇİKO Derneği (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucusu ve başkanı.

ÖMÜR GEDİK ÖDÜLLERİ!

18. Kral Müzik Ödülleri'nde "HAÇİKO" projesiyle Kral Pop Özel Ödülü'nü aldı.Ömür Gedik, ödülü alırken yaptığı konuşmasında; "Anatole France, 'Bir insan bir hayvanı sevene kadar ruhunun bir kısmı uykudadır' demiş. Ruhu uykuda olanları uyandırma çabamda bana destek olmaya devam etmenizi istiyorum. Bu ödülü sadece kedi ve köpekler için değil, tüylü tüysüz tüm hayvanlar için, hayvanseverler adına alıyorum" dedi. Ömür Gedik ayrıca Tüketici Akademisi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde Yılın En Çok Çalan Şarkı ödülünü aldı.

İlgili Haberler

Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kaç yaşında, nereli? Murat Övüç ne iş yapıyor?
Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kaç yaşında, nereli? Murat Övüç ne iş yapıyor?
Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli? Cem Özer ne iş yapıyor?
Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli? Cem Özer ne iş yapıyor?
Sibel Bilgiç kimdir? Sibel Bilgiç kaç yaşında, nereli? Sibel Bilgiç ne yapıyor?
Sibel Bilgiç kimdir? Sibel Bilgiç kaç yaşında, nereli? Sibel Bilgiç ne yapıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Demet Akalın Didem Soydan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Domagoj Vida Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Çocuk Bursa Medya Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik ne iş yapıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 19:45:48. #1.14#
title