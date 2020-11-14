Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik ne iş yapıyor?

Hayvan haklarına verdiği değer ile bilinen Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik ne iş yapıyor?

Tayga isimli bir kız çocuğu bulunan sinemadan, hayvan haklarına birçok dalda aktif rol oynayan kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik ne iş yapıyor?

ÖMÜR GEDİK KİMDİR?

1992'de Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Filolojisi'nden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu'nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü'nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi'nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek'te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. Televizyonculuğa 2004'te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca tv8'de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005'ten itibaren Kanal D'de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı.Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. Bunun ardından ünlü İtalyan şarkıcı Al Bano ile düet yapan ve İskender Paydaş ile çalışan Gedik gazeteciliğinin yanında sahne hayatına da devam ediyor. 2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Gedik, çeşitli festival ve etkinliklerde de sahne alıyor.

ÖMMÜR GEDİK NE İŞ YAPIYOR?

Ömür Gedik, 22 Aralık 1970 doğumlu, Türk Hürriyet gazetesi yazarı, sanatçı ve hayvan hakları savunucusu, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) üyesi, HAÇİKO Derneği (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucusu ve başkanı.

ÖMÜR GEDİK ÖDÜLLERİ!

18. Kral Müzik Ödülleri'nde "HAÇİKO" projesiyle Kral Pop Özel Ödülü'nü aldı.Ömür Gedik, ödülü alırken yaptığı konuşmasında; "Anatole France, 'Bir insan bir hayvanı sevene kadar ruhunun bir kısmı uykudadır' demiş. Ruhu uykuda olanları uyandırma çabamda bana destek olmaya devam etmenizi istiyorum. Bu ödülü sadece kedi ve köpekler için değil, tüylü tüysüz tüm hayvanlar için, hayvanseverler adına alıyorum" dedi. Ömür Gedik ayrıca Tüketici Akademisi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde Yılın En Çok Çalan Şarkı ödülünü aldı.